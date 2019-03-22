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Украинские военные привезли из Донбасса "трофей" - российские беспилотники

Киев • УНН

 • 11574 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинские военные привезли из Донбасса российские беспилотные летательные аппараты, которые использовали боевики против отечественных защитников. Об этом в Киеве на брифинге сказал генерал Богдан Бондарь, представитель Украины в рабочей группе по вопросам обороны в Минске, передает корреспондент УНН.

Украинские военные привезли из Донбасса "трофей" - российские беспилотники

"Демонстрируем два образца беспилотных летательных аппаратов российского производства. Прежде всего "Орлан-10", его дальность работы - до 120 км управляемом варианте и порядка 600 км в автономном режиме. "Элерон-3 СВ", 25 км в управляемом варианте. Этот экземпляр был сбит в районе Новолуганское, когда руководил огонь по Новолуганскому и Бахмутскому аграрному союзу, где находятся объекты инфраструктуры", - сказал Бондарь.

Он рассказал, что БПЛА был сбит 28 февраля текущего года.

Генерал подтвердил, что такие беспилотники до начала конфликта с Россией в Украине не выпускались, на вооружении украинской армии не находились, и это чисто разработки РФ.

"Это действительно разработки российского производства, на вооружении советской армии такой разработки не было, соответственно на вооружении и обеспечении ВСУ также не было. Указанные образцы стоят на вооружении ВС РФ", - сказал он.

Напомним, за последние сутки боевики 22 раза не дали допуск к оккупированным территориям наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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