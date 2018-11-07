Українські військові почнуть участь у навчаннях НАТО з 9 листопада – генерал

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українські військові, залучені до військових навчань НАТО Trident Juncture-2018, почнуть відпрацювання вправ у другій, командно-штабній фазі навчань, яка триватиме з 9 по 23 листопада. Про це розповів в інтерв’ю УНН військовий представник місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров.