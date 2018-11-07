Українські військові почнуть участь у навчаннях НАТО з 9 листопада – генерал
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українські військові, залучені до військових навчань НАТО Trident Juncture-2018, почнуть відпрацювання вправ у другій, командно-штабній фазі навчань, яка триватиме з 9 по 23 листопада. Про це розповів в інтерв’ю УНН військовий представник місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров.
“Безпосередня участь наших військовослужбовців (у „Trident Juncture-2018“) почнеться тільки у другій фазі навчань — так званій командно-штабній фазі — вона триватиме з 9 по 23 листопада. Там беруть участь п'ятеро наших військовослужбовців”, — зазначив генерал.
За його словами, географічно українські військові будуть розташовані в трьох основних місцях: Рамштайн (Німеччині), Неаполь (Італія) і Ставангер (Норвегія).
“Наші військовослужбовці в Рамштайні будуть займатись питаннями планування повітряних операцій, плануванням операцій з перевезення різних підрозділів. У Неаполі наш офіцер буде займатись плануванням майбутніх операцій в рамках логістичного забезпечення, ще один офіцер буде виконувати обов’язки офіцера Центру роботи з засобами масової інформації. Офіцер в Норвегії буде займатися питаннями цивільно-військового співробітництва, тобто питаннями щодо взаємодії під час ведення бойових дій між військовими, місцевим населенням і органами влади”, — розповів Аскаров.
Він зазначив, що навчання відпрацьовує статтю 5 Вашингтонського договору, яка визначає, що напад на будь-якого члена Альянсу є нападом на усі країни НАТО. Тобто це є навчанням з угрупованнями багатонаціональних військ з колективної оборони.
“Головне завдання — набуття взаємосумісності органами управління, з’єднаннями і військовими частинами збройних сил країн-членів НАТО. Бути присутнім на цих навчаннях з боку партнерів є суттєвим привілеєм, який зараз мають тільки п’ять країн: Україна, Грузія, Йорданія, Швеція і Фінляндія”, — додав він.
Нагадаємо, 25 жовтня військові навчання НАТО Trident Juncture стартували у Норвегії.
У Trident Juncture беруть участь близько 65 кораблів, 250 літаків, 10 тисяч автомобілів та 50 тисяч службовців з усіх країн Альянсу. Крім того, 5 українських офіцерів було залучено до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції з вересня цього року.