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Українські військові не приймуть ніяких домовленостей чи компромісних рішень - Залужний

Українські військові не приймуть ніяких домовленостей чи компромісних рішень - Залужний

Київ • УНН

 • 293368 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та наголосив, що Україна продовжить боротися і не прийме жодних переговорів з рф, поки окупаційні війська все ще перебувають на її території, пише УНН.

 

Цитата

"Подякував за все, що американський народ та особисто генерал Міллі роблять для нас, і за високу оцінку дій Збройних Сил України. Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - росія має залишити всі захоплені території", - наголосив Залужний.

Деталі

Він також поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. Ситуація на фронті стабільна та контрольована, зазначив Залужний.

"Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - додав він.

Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.

Нагадаємо

Залужний повідомив, що українські військові почали проводити операцію з деокупації Херсона на початку вересня.

Українські Національні Новини

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