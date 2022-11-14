Українські військові не приймуть ніяких домовленостей чи компромісних рішень - Залужний

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"Подякував за все, що американський народ та особисто генерал Міллі роблять для нас, і за високу оцінку дій Збройних Сил України. Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - росія має залишити всі захоплені території", - наголосив Залужний.

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Він також поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони. Ситуація на фронті стабільна та контрольована, зазначив Залужний.

"Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - додав він.

Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.

Нагадаємо

Залужний повідомив, що українські військові почали проводити операцію з деокупації Херсона на початку вересня.