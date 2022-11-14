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Украинские военные не примут никаких договоренностей или компромиссных решений - Залужный

Киев • УНН

 • 293367 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и подчеркнул, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с рф, пока оккупационные войска все еще находятся на ее территории, пишет УНН.

 

Цитата

"Поблагодарил за все, что американский народ и лично генерал Милли делают для нас, и за высокую оценку действий Вооруженных Сил Украины. Заверил, что мы будем бороться, пока станет сил. Наша цель - освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно - россия должна оставить все захваченные территории", - подчеркнул Залужный.

Детали

Он также проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны. Ситуация на фронте стабильная и контролируемая, отметил Залужный.

"Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с республикой беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера. Силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении. Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут -Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам. На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны", - добавил он.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления.

Напомним

Залужный сообщил, что украинские военные начали проводить операцию по деоккупации Херсона в начале сентября.

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