Українські військові готові до будь-якого розвитку подій через конфлікт у Луганську

"Українські збройні сили готові до будь якого розвитку подій", - заявив Лисенко, відповідаючи на запитання, що робитимуть українські військові у разі, якщо конфлікт у Луганську призведе до загострення ситуації на фронті.

Він також нагадав, що 21 листопада Президент України Петро Порошенко провів позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було обговорена ситуація на Донбасі.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це пов'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. Водночас у "МВД республіки" заперечили заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.