Українські військові готові до будь-якого розвитку подій через конфлікт у Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Збройні сили України готові до будь-якого можливого розвитку подій у зв'язку з конфліктом у Луганську. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Українські збройні сили готові до будь якого розвитку подій", - заявив Лисенко, відповідаючи на запитання, що робитимуть українські військові у разі, якщо конфлікт у Луганську призведе до загострення ситуації на фронті.
Він також нагадав, що 21 листопада Президент України Петро Порошенко провів позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було обговорена ситуація на Донбасі.
Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це пов'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. Водночас у "МВД республіки" заперечили заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.