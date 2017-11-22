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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1980 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 9612 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 10694 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86389 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78531 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91066 просмотра

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11 марта, 06:00 • 121086 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Украинские военные готовы к любому развитию событий из-за конфликта в Луганске

Украинские военные готовы к любому развитию событий из-за конфликта в Луганске

Киев  •  УНН

 • 10287 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к любому возможному развитию событий в связи с конфликтом в Луганске. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Украинская вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - заявил А.Лысенко, отвечая на вопрос, что будут делать украинские военные в случае, если конфликт в Луганске приведет к обострению ситуации на фронте.

Он также напомнил, что 21 ноября Президент Украины Петр Порошенко провел внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором было обсуждено ситуация в Донбассе.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

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