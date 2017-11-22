Украинские военные готовы к любому развитию событий из-за конфликта в Луганске
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к любому возможному развитию событий в связи с конфликтом в Луганске. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Украинская вооруженные силы готовы к любому развитию событий", - заявил А.Лысенко, отвечая на вопрос, что будут делать украинские военные в случае, если конфликт в Луганске приведет к обострению ситуации на фронте.
Он также напомнил, что 21 ноября Президент Украины Петр Порошенко провел внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором было обсуждено ситуация в Донбассе.
Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.