Українські війська не використовують танки в бойових діях в зоні АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Танки перебувають в оперативному резерві українських військ та участі у бойових діях в зоні АТО не беруть. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"У зв’язку із поширенням окремими інтернет-ресурсами інформації про нібито підведення танків до лінії зіткнення прес-центр штабу АТО повідомляє, що зазначена бронетехніка перебуває в оперативному резерві українських військ з метою адекватного реагування у разі спроби противника прорвати оборону українських військ. Танки участі у бойових діях не беруть", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.