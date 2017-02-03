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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские войска не используют танки в боевых действиях в зоне АТО - штаб

Киев • УНН

 • 11316 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Танки находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях в зоне АТО не берут. Об этом сообщили УНН в пресс-центре штаба АТО.

Украинские войска не используют танки в боевых действиях в зоне АТО - штаб

"В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подводе танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки участия в боевых действиях не принимают", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой.

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