Українські війська наносили нічні удари по противнику, у відповідь крилатими ракетами вдарили по Львівщині – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українські війська наносили нічні удари по противнику, у відповідь стратегічні російські літаки нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами по Львівщині. Про це заявив на брифінгу в неділю радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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“Наші війська наносили нічні удари по противнику: артилерійські, авіаційні. Противник вдався до ударів у відповідь, зокрема в районі Львівщини стратегічні російські літаки нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами. Зараз обстановка з’ясовується і можливі втрати наших військ або цивільних осіб будуть надані пізніше”, - сказав Арестович.
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З його слів, в цілому ситуація контролюється воєннополітичним керівництвом країни, здійснюються дипломатичні зусилля, здійснюються гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців з оточених міст.
Нагадаємо
Як писав УНН, 13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.