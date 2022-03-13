Украинские войска наносили ночные удары по противнику, в ответ крылатыми ракетами ударили по Львовщине - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинские войска наносили ночные удары по противнику, в ответ стратегические российские самолеты нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами по Львовщине. Об этом заявил на брифинге в воскресенье советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.
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“Наши войска наносили ночные удары по противнику: артиллерийские, авиационные. Противник прибег к ответным ударам, в частности в районе Львовщины стратегические российские самолеты нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Сейчас обстановка выясняется и возможные потери наших войск или гражданских лиц будут предоставлены позже”, - сказал Арестович.
Детали
По его словам, в целом ситуация контролируется военно-политическим руководством страны, осуществляются дипломатические усилия, осуществляются гуманитарные усилия для эвакуации мирных жителей из окруженных городов.
Напомним
Как писал УНН, 13 марта российские оккупанты осуществили авиаудар по Международному центра миротворчества и безопасности.