Украинские войска наносили ночные удары по противнику, в ответ крылатыми ракетами ударили по Львовщине - Арестович

Цитата

“Наши войска наносили ночные удары по противнику: артиллерийские, авиационные. Противник прибег к ответным ударам, в частности в районе Львовщины стратегические российские самолеты нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Сейчас обстановка выясняется и возможные потери наших войск или гражданских лиц будут предоставлены позже”, - сказал Арестович.

Детали

По его словам, в целом ситуация контролируется военно-политическим руководством страны, осуществляются дипломатические усилия, осуществляются гуманитарные усилия для эвакуации мирных жителей из окруженных городов.

Напомним

Как писал УНН, 13 марта российские оккупанты осуществили авиаудар по Международному центра миротворчества и безопасности.