Українські виробники масла зайняли першу позицію в світі за експортом, але українцям продають продукт утричі дорожче

“Основними країнами-імпортерами даного продукту є: Індія (31% українського експорту), Китай (20%) і Нідерланди (10%). На кожному з перерахованих ринків у 2020 році українські постачальники займали лідируючі позиції”, — зазначають в Асоціації.

Структура імпорту соняшникової олії в розрізі основних країн-постачальників виглядає наступним чином:



Індія: Україна (75%), Росія (18%), Аргентина (7%);



Китай: Україна (59%), Росія (38%), Казахстан (2%);



Нідерланди: Україна (87%), Угорщина (4%), Іспанія (2%).



Україна є не тільки найбільшим експортером соняшникової олії, а й найбільшим світовим виробником даного продукту, займає значну частку в експортному портфелі. За результатами 2020 року частка соняшникової олії становила 11% експортної виручки, констатували в УКАБ.

Доповнення

Однак успіхи українських виробників і експортерів олії останнім часом українців не радують. Виявилося, що будучи першим номером в світі за виробництвом самі українці змушені купувати вітчизняний продукт утричі дорожче, за світовими цінами.

УНН уже писав про те, що пляшка соняшникової олії в Україні коштує в два рази дорожче, ніж у Польщі. Тільки за останній рік ціна на масло зросла на 80%. Все тому, що виробники продають українцям масло не за внутрішніми цінами, а за експортними. Щось схоже до формули “Роттердам+”, коли видобутий в Україні вугілля збували в самій Україні за ціною, яка включала індекси цін в портах Північно-Західної Європи.

Цей факт мало приховують самі виробники і навіть цим пишаються. Наприклад, найбільший в Україні виробник і експортер олії “Кернел” (ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”) підтверджує, що свої статки заробляє завдяки відсутності конкуренції на ринку і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн в поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійного насіння знизилася, що дозволило „Кернел“ забезпечити високу рентабельність по EBITDA в розмірі 100 доларів на тонну проданого соняшникової олії”, — вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

Експерти прогнозують, що вже восени ціна на масло може подолати психологічну позначку в 100 грн за пляшку. Критичність ситуації розуміють і в уряді, ще в квітні там говорили про обмеження експорту олії на зовнішні ринки або його квотування.