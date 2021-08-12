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Украинские производители масла заняли первую позицию в мире по экспорту, но украинцам продают продукт втридорога

Украинские производители масла заняли первую позицию в мире по экспорту, но украинцам продают продукт втридорога

Киев  •  УНН

 • 23841 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. По результатам 2020 года Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире, сообщили в Ассоциации УКАБ, передает УНН.

“Основными странами-импортерами данного продукта являются: Индия (31% украинского экспорта), Китай (20%) и Нидерланды (10%). На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции”, — отмечают в Ассоциации.

Структура импорта подсолнечного масла в разрезе основных стран-поставщиков выглядит следующим образом:

  • Индия: Украина (75%), Россия (18%), Аргентина (7%);
  • Китай: Украина (59%), Россия (38%), Казахстан (2%);
  • Нидерланды: Украина (87%), Венгрия (4%), Испания (2%).

Украина является не только крупнейшим экспортером подсолнечного масла, но и крупнейшим мировым производителем данного продукта, занимает значительную долю в экспортном портфеле. По результатам 2020 году доля подсолнечного масла составляла 11% экспортной выручки, констатировали в УКАБ.

Дополнение

Однако успехи украинских производителей и экспортеров масла в последнее время украинцев не радуют. Оказалось, что будучи первым номером в мире по производству сами украинцы вынуждены покупать отечественный продукт втридорога, по мировым ценам.

УНН уже писал о том, что бутылка подсолнечного масла в Украине стоит в два раза дороже, чем в Польше. Только за последний год цена на масло выросла на 80%. Все потому, что производители продают украинцам масло не по внутренним ценам, а по экспортным. Вроде формулы “Роттердам+”, когда добытый в Украине уголь сбывали в самой Украине по цене, которая включала индексы цен в портах Северо-Западной Европы.

Этот факт мало скрывают сами производители и даже этим гордятся. Например, крупнейший в Украине производитель и экспортер масла “Кернел” ( ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”) подтверждает, что свое состояние зарабатывает благодаря отсутствию конкуренции на рынке и высоким мировым ценам.

“Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило „Кернел“ обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере 100 долларов на тонну проданного подсолнечного масла”, — указывает основатель “Кернел” Андрей Веревский.

Эксперты прогнозируют, что уже осенью цена на масло может преодолеть психологическую отметку в 100 грн за бутылку. Критичность ситуации понимают и в правительстве, еще в апреле там говорили об ограничении экспорта масла на внешние рынки или его квотирование.

Украинские Национальные Новости

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