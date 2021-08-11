"Роттердам+ на ринку олії": експерти пояснили шалені ціни на олію в Україні

Уряду треба приймати кардинальні рішення, адже чим ближче до осені, тим гірша ситуація. Держстат повідомив, що в липні зростання споживчих цін перетнуло 10%, а Нацбанк попередив про прискорення інфляції і погіршив прогноз до кінця року (9,6% проти прогнозованих 8%). Все це восени може призвести до соціального напруження і погіршення рейтингу влади.

Одним з найбільших рекордсменів по зростанню цін в Україні є олія. При тому, що Україна — найбільший виробник і експортер олії у світі.

В “Інституті аграрної економіки” констатували, що з вересня 2020 року ціни на олію в Україні зросли на 80%. Все тому, що вітчизняні виробники продають українцям олію не за внутрішніми цінами, а за експортними. На кшталт формули “Роттердам+”, коли видобуте в Україні вугілля збували в самій Україні по ціні, яка включала індекси цін в портах Північно-Західної Європи.

“До 98% насіння соняшнику, що збирають в Україні, переробляється на вітчизняних підприємствах оліє-жирового комплексу, які формують відпускні ціни спираючись на світову кон’юнктуру ринку соняшникової олії та інших рослинних олій, а також курс національної валюти. Відпускна ціна виробників за 1 л бутильованої рафінованої дезодорованої соняшникової олії складає 1,6 дол. США, тобто 52 грн/л ($1,6×27 (курс грн/$) х 1,2 (ПДВ) = 52 грн/л)”, — коментує старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” к.е.н. Артем Педорченко.

Цей факт підтверджує і в найбільший в Україні виробнику і експортер олії, компанія “Кернел”. Там зазначають, що свої статки вони формують завдяки відсутності конкуренції і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вищими, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А враховуючи рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн у поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило „Кернел“ забезпечити високу рентабельність з EBITDA у розмірі 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії”, — вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

Окрім націнки самих виробників ціна олії для кінцевого споживача зростає і через націнку торгових мереж.

“Відпускна ціна роздрібних мереж на цю продукцію, з урахуванням націнки і податків становить понад 70 грн/л, тобто майже 40 % перевищує відпускні ціни заводу, наголосив науковець”, — додає Педорченко.

Поки АМКУ перебуває в процесі дослідження внутрішнього ринку соняшникової олії, а тому не може визначити чи є порушення з боку найбільших виробників, ситуація потребує термінового втручання держави, кажуть експерти.

Кабмін вже запропонував обмежити експорт або квотувати його. Експерти “Інституту Аграрної економіки” своєю чергою запропонували альтернативу: робити державні запаси олії та інші соціально значущі товари, купуючи останні в період їх низьких цін. В “Інституті Аграрної економіки” вказують, що “запровадження інших механізмів може негативно вплинути на інтереси різних учасників ринку — аграріїв, переробників, експортерів”, що також можна трактувати як втрати в ціні акцій цих експортерів на міжнародних біржах. В Європейській бізнес асоціації підтвердили, що обмеження експорту олії буде негативним сигналом для інвесторів і нагадали, що подібні обмеження на вивіз зернових свого часу зумовили збитки виробників на рівні 1,9-2,6 млрд доларів.

Так чи інакше, всі схиляються до думки, що втручання держави вже неминуче, бо восени ціни на олію можуть перетнути психологічну позначку в 100 грн за пляшку.

Раніше УНН повідомляв, що олія в Україні коштує вдвічі дорожче, ніж в Польщі.

Зокрема, “Щедрий дар”, “Чумак” та “Стожар” — торгові марки найбільшого в Україні виробника “Кернел”- перетнули межу у 50 грн за неповний літр олії і наближаються до 100 грн.

Разом з тим засновник “Кернел” Андрій Веревський має всі шанси потрапити до списку олігархів за версією законопроекту Президента Володимира Зеленського, оскільки має суттєвий політичний вплив, а саме зв’язок з депутатською групою “Довіра”, значні статки та ймовірно монопольне положення на ринку соняшникової олії, якщо це доведе АМКУ.