"Роттердам+ на ринку олії": експерти пояснили шалені ціни на олію в Україні

ukru
Ексклюзив
10:51 • 6731 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 17415 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 111688 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 153904 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 224214 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 177449 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 172522 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187824 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154784 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160177 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 92126 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 86291 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 82148 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 106552 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 75377 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 224208 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 184332 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 280041 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 275578 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 402699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 79525 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 86191 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 82594 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 107246 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116816 перегляди
Актуальне
"Роттердам+ на ринку олії": експерти пояснили шалені ціни на олію в Україні

"Роттердам+ на ринку олії": експерти пояснили шалені ціни на олію в Україні

Київ • УНН

 • 32763 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні знов обговорюють пропозицію уряду обмежити експорт соняшникової олії, аби стабілізувати ціни на внутрішньому ринку, які вже майже вдвічі більші за європейські. У такого рішення є як прихильники, так і противники, повідомляє УНН.

Уряду треба приймати кардинальні рішення, адже чим ближче до осені, тим гірша ситуація. Держстат повідомив, що в липні зростання споживчих цін перетнуло 10%, а Нацбанк попередив про прискорення інфляції і погіршив прогноз до кінця року (9,6% проти прогнозованих 8%). Все це восени може призвести до соціального напруження і погіршення рейтингу влади.

Одним з найбільших рекордсменів по зростанню цін в Україні є олія. При тому, що Україна — найбільший виробник і експортер олії у світі.

В “Інституті аграрної економіки” констатували, що з вересня 2020 року ціни на олію в Україні зросли на 80%. Все тому, що вітчизняні виробники продають українцям олію не за внутрішніми цінами, а за експортними. На кшталт формули “Роттердам+”, коли видобуте в Україні вугілля збували в самій Україні по ціні, яка включала індекси цін в портах Північно-Західної Європи.

“До 98% насіння соняшнику, що збирають в Україні, переробляється на вітчизняних підприємствах оліє-жирового комплексу, які формують відпускні ціни спираючись на світову кон’юнктуру ринку соняшникової олії та інших рослинних олій, а також курс національної валюти. Відпускна ціна виробників за 1 л бутильованої рафінованої дезодорованої соняшникової олії складає 1,6 дол. США, тобто 52 грн/л ($1,6×27 (курс грн/$) х 1,2 (ПДВ) = 52 грн/л)”, — коментує старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” к.е.н. Артем Педорченко.

Цей факт підтверджує і в найбільший в Україні виробнику і експортер олії, компанія “Кернел”. Там зазначають, що свої статки вони формують завдяки відсутності конкуренції і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вищими, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А враховуючи рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн у поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило „Кернел“ забезпечити високу рентабельність з EBITDA у розмірі 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії”, — вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

Окрім націнки самих виробників ціна олії для кінцевого споживача зростає і через націнку торгових мереж.

“Відпускна ціна роздрібних мереж на цю продукцію, з урахуванням націнки і податків становить понад 70 грн/л, тобто майже 40 % перевищує відпускні ціни заводу, наголосив науковець”, — додає Педорченко.

Поки АМКУ перебуває в процесі дослідження внутрішнього ринку соняшникової олії, а тому не може визначити чи є порушення з боку найбільших виробників, ситуація потребує термінового втручання держави, кажуть експерти.

Кабмін вже запропонував обмежити експорт або квотувати його. Експерти “Інституту Аграрної економіки” своєю чергою запропонували альтернативу: робити державні запаси олії та інші соціально значущі товари, купуючи останні в період їх низьких цін. В “Інституті Аграрної економіки” вказують, що “запровадження інших механізмів може негативно вплинути на інтереси різних учасників ринку — аграріїв, переробників, експортерів”, що також можна трактувати як втрати в ціні акцій цих експортерів на міжнародних біржах. В Європейській бізнес асоціації підтвердили, що обмеження експорту олії буде негативним сигналом для інвесторів і нагадали, що подібні обмеження на вивіз зернових свого часу зумовили збитки виробників на рівні 1,9-2,6 млрд доларів.

Так чи інакше, всі схиляються до думки, що втручання держави вже неминуче, бо восени ціни на олію можуть перетнути психологічну позначку в 100 грн за пляшку.

Раніше УНН повідомляв, що олія в Україні коштує вдвічі дорожче, ніж в Польщі.

Зокрема, “Щедрий дар”, “Чумак” та “Стожар” — торгові марки найбільшого в Україні виробника “Кернел”- перетнули межу у 50 грн за неповний літр олії і наближаються до 100 грн.

Разом з тим засновник “Кернел” Андрій Веревський має всі шанси потрапити до списку олігархів за версією законопроекту Президента Володимира Зеленського, оскільки має суттєвий політичний вплив, а саме зв’язок з депутатською групою “Довіра”, значні статки та ймовірно монопольне положення на ринку соняшникової олії, якщо це доведе АМКУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами