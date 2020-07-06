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Українські туристи вилетіли в Грецію через помилки в роботі авіакомпаній - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що виліт українців до Греції з туристичною метою стався з вини авіакомпаній-перевізників. Про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, передає кореспондент УНН.

“Зазначений інцидент стався через певні помилки в роботі двох авіаліній. Відповідно забезпечення харчуванням та транспортуванням в Україну буде здійснюватися за рахунок зазначених авіаліній”, — сказав Єнін.

За його словами, з України сьогодні здійснюється велика кількість рейсів в ряд країн, але авіаперевізники повинні впевнитися у наявності документів, що дозволяють пасажирам в’їзд в зазначені країни.

Нагадаємо, стало відомо, що 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції.

Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в’їзд з України.

Водночас, зі слів однієї з пасажирок, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки.

Консули України в Греції в свою чергу повідомили, що співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до не пропущених громадян України, яких віднесено до категорії “небажані”, не застосовувалась процедура “депортації”.

Як стало відомо УНН сьогодні, грецька влада надала згоду на пропуск у порядку виключення однієї громадянки України, з числа тих, хто застряг напередодні в аеропорту Афін, на територію Греції.

Українські Національні Новини

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