Українські туристи розповіли, що під час затримки рейсів в ОАЕ не отримали допомоги від МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські туристи, які провели добу в аеропортах ОАЕ, запевняють, що не отримали допомоги від МЗС України, передає УНН.
"Ніхто нас нічим не забезпечував", - написала журналістка Анастасія Апасова на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, ніхто навіть не знав, що українські туристи провели цілу добу в аеропорту ОАЕ.
"Нічого конкретного не хотіли, просто потрібна була інформація, щоб зберігати силу духу", - зазначила А.Апасова.
За її словами, спершу 7 літаків по черзі чекали розгрузки в аеропорту прямо на посадковій смузі Фуджейри.
"Поки вигружається один літак, всі решта - паряться на своіх бортах! Навіть на трап не випускали, щоб подихати повітрям. У середньому, кожен літак прочекав на розгрузку 2-3 години. Мова йде про компанію airarabia. Усіх нас запроторили на 12 годиин до надзвичайно маленької транзитної зони (7 літаків!!!) ,без ресторанчиків шоб навіть перекусити. Без можливості вийти кудись взагалі. Нашому літаку пощастило, ми- зайняли крісла. Індуси, які прилетіли пізніше, спали на сходах і підлозі. Коли нас перевезли нарешті назад до Шарджі, нам оголосили "сидіть чекайте, коли ваш рейс-невідомо". Будь-які намагання дізнатися бодай шось в українського представництва airarabia-марні: вони просто ввімкнули автовідповідачі", - зазначила журналістка.
А.Апасова також додала, що аеропорт Шарджа - дуже маленький і "добова затримка усіх рейсів зумовила там пекло на землі - ні сісти, ні впасти, ні в кафе, ні уже навіть на підлозі".
Раніше начальник консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив, що українські туристи, які змушені були зупинити свою подорож в Об’єднаних Арабських Еміратах через зупинення роботи міжнародного аеропорту “Шарджа”, перебувають в аеропорту “Фуджейрa” та забезпечені усіма необхідними умовами.