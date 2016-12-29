Украинские туристы рассказали, что во время задержки рейсов в ОАЭ не получили помощи от МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские туристы, которые провели сутки в аэропортах ОАЭ, уверяют, что не получили помощи от МИД Украины, передает УНН.
"Никто нас ничем не обеспечивал", - написала журналистка Анастасия Апасова на своей странице в Facebook.
По ее словам, никто даже не знал, что украинские туристы провели целые сутки в аэропорту ОАЭ.
"Ничего конкретного не хотели, просто нужна была информация, чтобы сохранять силу духа", - отметила А.Апасова.
По ее словам, сначала 7 самолетов по очереди ждали разгрузку в аэропорту прямо на посадочной полосе Фуджейры.
"Пока выгружается один самолет, все остальные - парятся на своих бортах! Даже на трап не выпускали, чтобы подышать воздухом. В среднем каждый самолет прождал разгрузку 2-3 часа. Речь идет о компании Аirarabia. Всех нас посадили на 12 часов в чрезвычайно маленькую транзитную зону (7 самолетов!!!), без ресторанчиков, чтобы перекусить. Без возможности выйти куда-то вообще. Нашему самолету повезло, мы заняли кресла. Индусы, которые прилетели позже, спали на лестнице и полу. Когда нас перевезли наконец обратно в Шарджу, нам объявили "сидите ждите, когда ваш рейс-неизвестно". Любые попытки узнать хоть что-то у украинского представительства Аirarabia - бесполезны: они просто включили автоответчики", - отметила журналистка.
А.Апасова также добавила, что аэропорт Шарджа - очень маленький и "суточная задержка всех рейсов обусловила там ад на земле - ни сесть, ни упасть, ни в кафе, ни уже даже на полу".
Ранее начальник консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил, что украинские туристы, которые вынуждены были прервать свое путешествие в Объединенных Арабских Эмиратах из-за остановки работы международного аэропорта “Шарджа”, находятся в аэропорту “Фуджейра” и обеспечены всеми необходимыми условиями.