Українські туристи повернулися додому з Албанії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Літак з українцями, які у албанській Тирані очікували повернення додому, вилетів в Україну учора ввечері. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич у Twitter, передає УНН.
"О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому", - сказано у повідомлені.
Раніше стало відомо, що більше доби не могли вилетіти з Албанії 200 українських туристів, яких повинен був доставити на батьківщину перевізник Bravo Airways.
Як повідомляв УНН, повернення українських туристів, які через проблеми туроператора та авіаперевізника залишились у Тунісі, очікують рано вранці у вівторок, 3 червня.