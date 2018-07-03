Українські туристи повернулися додому з Албанії

"О 22:20 з Тирани до Києва вилетів літак зі всіма українцями, що очікували повернення додому", - сказано у повідомлені.



Раніше стало відомо, що більше доби не могли вилетіти з Албанії 200 українських туристів, яких повинен був доставити на батьківщину перевізник Bravo Airways.



Як повідомляв УНН, повернення українських туристів, які через проблеми туроператора та авіаперевізника залишились у Тунісі, очікують рано вранці у вівторок, 3 червня.