Украинские туристы вернулись домой из Албании
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Самолет с украинцами, которые в албанской Тиране ожидали возвращения домой, вылетел в Украину вчера вечером. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.
"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что больше суток не могли вылететь из Албании 200 украинских туристов, которых должен был доставить на родину перевозчик Bravo Airways.
Как сообщал УНН, возвращение украинских туристов, которые из-за проблемы туроператора и авиаперевозчика остались в Тунисе, ожидают рано утром во вторник, 3 июня.