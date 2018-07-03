Украинские туристы вернулись домой из Албании

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что больше суток не могли вылететь из Албании 200 украинских туристов, которых должен был доставить на родину перевозчик Bravo Airways.



Как сообщал УНН, возвращение украинских туристов, которые из-за проблемы туроператора и авиаперевозчика остались в Тунисе, ожидают рано утром во вторник, 3 июня.