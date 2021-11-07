Українські туристи не можуть виїхати з Туреччини через загибель учасника групи: консульство надає консультації

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“Консульство України в Анталії займається справою українських туристів, які здійснювали піший похід в Туреччині. Як відомо, під час подорожі загинув один український громадянин. Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами”, — повідомив Ніколенко.

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За його словами, турецьке слідство розглядає версію самогубства.

“Водночас, до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини. Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків”, — розповів Ніколенко.

Доповнення

6 жовтня українська туристка Ірина Громико, яка входить до складу цієї групи повідомила на своїй сторінці у Facebook, що тіло померлого товариша передали в Україну. Його поховали 22 жовтня.



Також вона заявляла,що українське консульство на їх запити та прохання допомогти відповідало, що “в даному випадку допомога не передбачена законодавством” та на прохання робити запити, кажуть, що не можуть впливати на дії турецької сторони.

Згодом вона повідомила, що все ж таки з нами зв’язалися з консульства, та обіцяли з понеділка робити запити до Турецького суду щодо ходу справи.

Нагадаємо, у Муглі в Туреччині туристичний автобус, у водія якого стався серцевий напад, зіткнувся зі студентським автобусом, що їхав в протилежному напрямку.