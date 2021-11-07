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Украинские туристы не могут выехать из Турции из-за гибели участника группы: консульство предоставляет консультации

Киев • УНН

 • 35492 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинские туристы, которые в середине октября прилетели в Анталию и отправились в поход по Ликийской тропе, до сих пор остаются в Турции из-за расследования, которое ведут из-за гибели одного из участников группы. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого расследования этого дела, а также предоставляет консультации украинцам. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Украинские туристы не могут выехать из Турции из-за гибели участника группы: консульство предоставляет консультации

Цитата

“Консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов, которые совершали пеший поход в Турции. Как известно, во время путешествия погиб один украинский гражданин. Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами”, — сообщил Николенко.

Детали

По его словам, турецкое следствие рассматривает версию самоубийства.

“В то же время, до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела, а также предоставляет консультации нашим гражданам в контексте дальнейших шагов”, — рассказал Николенко.

Дополнение

6 октября украинская туристка Ирина Громыко, которая входит в состав этой группы сообщила на своей странице в Facebook, что тело умершего товарища передали в Украину. Его похоронили 22 октября.

Также она заявляла, что украинское консульство на их запросы и просьбы помочь отвечало, что “в данном случае помощь не предусмотрена законодательством” и на просьбу делать запросы, говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны.
Впоследствии она сообщила, что все же с нами связались из консульства, и обещали с понедельника делать запросы в турецкий суд по ходу дела.

Напомним, в Мугли в Турции туристический автобус, у водителя которого случился сердечный приступ, столкнулся со студенческим автобусом, что ехал в противоположном направлении.

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