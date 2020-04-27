Українські тести на виявлення антитіл до COVID-19 будуть у пріоритеті – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Українські тести на виявлення антитіл до COVID-19 будуть у пріоритеті, проте наразі це питання ще вивчається та йдуть консультації з вченими. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, які тести будуть використовуватися для тестування на антитіла, українські чи закордонні, хто їх виробник, яка точність цих тестів, скільки їх вироблено в Україні і скільки завезли, Степанов зазначив: "Ми ретельно вивчаємо це питання. На цьому тижні у нас будуть відповідні консультації з нашими вченими з Національної академії медичних наук".
"У нас будуть консультації з експертами ВООЗ, у який саме спосіб ми будемо використовувати ці тести і для яких потреб. Тому що золотим стандартом виявлення в даному випадку COVID-19 є ПЛР-тести… У який спосіб ми це робитимемо, ми визначимося на цьому тижні. Ми розглядаємо можливість використання українських тестів, якщо вони будуть відповідати усім відповідним стандартам. Але, українські будуть у нас в пріоритеті", - додав він.
Нагадаємо, українські вчені та медики повідомили про розробку вітчизняних тест-систем на виявлення антитіл до коронавірусу.