Украинские тесты на выявление антител к COVID-19 будут в приоритете - Степанов

Отвечая на вопрос, какие тесты будут использоваться для тестирования на антитела, украинские или зарубежные, кто их производитель, какая точность этих тестов, сколько их произведено в Украине и сколько завезли, Степанов отметил: "Мы тщательно изучаем этот вопрос. На этой неделе у нас будут соответствующие консультации с нашими учеными из Национальной академии медицинских наук".

"У нас будут консультации с экспертами ВОЗ, каким именно способом мы будем использовать эти тесты и для каких целей. Потому что золотым стандартом выявления в данном случае COVID-19 является ПЦР-тесты... Каким образом мы это будем делать, мы определимся на этом недели. Мы рассматриваем возможность использования украинских тестов, если они будут соответствовать всем соответствующим стандартам. Но, украинские будут у нас в приоритете", - добавил он.

Напомним, украинские ученые и медики сообщили о разработке отечественных тест-систем на выявление антител к коронавирусу.