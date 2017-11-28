Українські тенісистки здобули найбільшу кількість титулів в сезоні WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. За підсумками сезону 2017-го року представниці двох країн, Чехії та України, стали чемпіонками найбільшої кількості турнірів (WTA враховує всі змагання основного туру + WTA 125k Series), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Наші тенісистки брали участь у восьми фіналах і у всіх матчах святкували перемогу: Еліна Світoліна (Тайбей, Стамбул, Дубай, Рим, Торонто), Леся Цуренкo (Акапулько), Катерина Бондаренкo (Ташкент) і Катерина Кoзлова (Далянь).
Натомість чешки Кароліна Плішкова (Брісбен, Доха, Істборн), Катержина Синякова (Шеньчжень, Бостаді), Петра Квітова (Бірмінгем), Барбора Стрицова (Лінц) та Маркета Вондроушова (Біль) вигравали змагання, а фіналістками турнірів були Люсі Шафаржова (Будапешт), Крістіна Плішкова (Прага) і Барбора Крейчікова (Нюрнберг).
Нагадаємо, що в рейтингу тенісних націй Кубка Федерації збірна України завершила сезон-2017 на 10-му рядку.