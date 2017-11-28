Українські тенісистки здобули найбільшу кількість титулів в сезоні WTA

Наші тенісистки брали участь у восьми фіналах і у всіх матчах святкували перемогу: Еліна Світoліна (Тайбей, Стамбул, Дубай, Рим, Торонто), Леся Цуренкo (Акапулько), Катерина Бондаренкo (Ташкент) і Катерина Кoзлова (Далянь).

Натомість чешки Кароліна Плішкова (Брісбен, Доха, Істборн), Катержина Синякова (Шеньчжень, Бостаді), Петра Квітова (Бірмінгем), Барбора Стрицова (Лінц) та Маркета Вондроушова (Біль) вигравали змагання, а фіналістками турнірів були Люсі Шафаржова (Будапешт), Крістіна Плішкова (Прага) і Барбора Крейчікова (Нюрнберг).

Нагадаємо, що в рейтингу тенісних націй Кубка Федерації збірна України завершила сезон-2017 на 10-му рядку.