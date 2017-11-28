Украинские теннисистки одержали наибольшее количество титулов в сезоне WTA

Наши теннисистки принимали участие в восьми финалах и во всех матчах праздновали победу: Элина Свитoлина (Тайбэй, Стамбул, Дубай, Рим, Торонто), Леся Цуренкo (Акапулько), Екатерина Бондаренкo (Ташкент) и Екатерина Кoзлова (Далянь).

Зато чешки Плишкова (Брисбен, Доха, Истборн), Катержина Синякова (Шэньчжэнь, Бостаде), Петра Квитова (Бирмингем), Барбора Стрицова (Линц) и Маркета Вондроушова (Боль) выигрывали соревнования, а финалистками турниров были Люси Шафаржова (Будапешт), Кристина Плишкова (Прага) и Барбора Крейчикова (Нюрнберг).

Напомним, что в рейтинге теннисных наций Кубка Федерации сборная Украины завершила сезон 2017 на 10-й строчке.