Українські тенісистки тріумфували у кваліфікаційному етапі турніру в Празі

У третьому раунді відбору 18-річна Марта Костюк не залишила шансів опонентці з Австралії, 275 ракетці світу Сторм Сандерс — 6:0, 6:0. На перемогу українка витратила 51 хвилину та шість реалізованих брейк-пойнтів.

В іншому фіналі кваліфікації киянка Леся Цуренко за 2 години 32 хвилини зломила опір польської тенісистки Магдалени Френх — 7:6 (7), 7:6 (2). Кожна із тенісисток здійснила по вісім брейків, а поєдинок тривав 2,5 год.

Додамо, що обидві спортсменки виграли по три матчі поспіль та вийшли до основної сітки.