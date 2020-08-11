Українські тенісистки тріумфували у кваліфікаційному етапі турніру в Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Дві уродженки України подолали вирішальний бар'єр кваліфікації на тенісному турнірі в Празі (Чехія), повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
У третьому раунді відбору 18-річна Марта Костюк не залишила шансів опонентці з Австралії, 275 ракетці світу Сторм Сандерс — 6:0, 6:0. На перемогу українка витратила 51 хвилину та шість реалізованих брейк-пойнтів.
В іншому фіналі кваліфікації киянка Леся Цуренко за 2 години 32 хвилини зломила опір польської тенісистки Магдалени Френх — 7:6 (7), 7:6 (2). Кожна із тенісисток здійснила по вісім брейків, а поєдинок тривав 2,5 год.
Додамо, що обидві спортсменки виграли по три матчі поспіль та вийшли до основної сітки.