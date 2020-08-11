Украинские теннисистки торжествовали в квалификационном этапе турнира в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Две уроженки Украины преодолели решающий барьер квалификации на теннисном турнире в Праге (Чехия), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
В третьем раунде отбора 18-летняя Марта Костюк не оставила шансов оппонентке из Австралии, 275 ракетке мира Сторм Сандерс — 6:0, 6:0. На победу украинка потратила 51 минуту и шесть реализованных брейк-пойнтов.
В другом финале квалификации киевлянка Леся Цуренко за 2 часа и 32 минуты сломила сопротивление польской теннисистки Магдалены Френх — 7:6 (7), 7:6 (2). Каждая из теннисисток осуществила по восемь брейков, а поединок длился 2,5 часа.
Добавим, что обе спортсменки выиграли по три матча подряд и вышли в основную сетку.