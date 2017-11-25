Українські тенісистки тріумфували на тенісному турнірі в Білорусі

На шляху до фіналу, українки, маючи 3-й номер посіву, спочатку завдали поразки двом дуетам із Білорусі, а потім в представницям Росії. У вирішальній сутичці сестри обіграли 1-х сіяних французько/російський дует Арканьйолі/Тарасова – 5:7, 6:4, 10:7.

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Примітно, що загальний призовий фонд змагань становив 15 тис. дол.

Додамо також, для сестер Колб даний трофей став 4-м в кар'єрі.