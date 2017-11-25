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Українські тенісистки тріумфували на тенісному турнірі в Білорусі

Київ • УНН

 • 16003 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Представниці українського жіночого тенісу сестри Надія та Марина Колб перемогли на турнірі ITF, що проходив у столиці Білорусі – Мінську, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу Білорусі.

На шляху до фіналу, українки, маючи 3-й номер посіву, спочатку завдали поразки двом дуетам із Білорусі, а потім в представницям Росії. У вирішальній сутичці сестри обіграли 1-х сіяних французько/російський дует Арканьйолі/Тарасова – 5:7, 6:4, 10:7.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська тенісистка Янчук пробилася до чвертьфіналу турніру в Польщі

Примітно, що загальний призовий фонд змагань становив 15 тис. дол.

Додамо також, для сестер Колб даний трофей став 4-м в кар'єрі.

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