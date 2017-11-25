Українські тенісистки тріумфували на тенісному турнірі в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Представниці українського жіночого тенісу сестри Надія та Марина Колб перемогли на турнірі ITF, що проходив у столиці Білорусі – Мінську, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу Білорусі.
На шляху до фіналу, українки, маючи 3-й номер посіву, спочатку завдали поразки двом дуетам із Білорусі, а потім в представницям Росії. У вирішальній сутичці сестри обіграли 1-х сіяних французько/російський дует Арканьйолі/Тарасова – 5:7, 6:4, 10:7.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська тенісистка Янчук пробилася до чвертьфіналу турніру в Польщі
Примітно, що загальний призовий фонд змагань становив 15 тис. дол.
Додамо також, для сестер Колб даний трофей став 4-м в кар'єрі.