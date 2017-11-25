Украинские теннисистки торжествовали на теннисном турнире в Беларуси

На пути к финалу, украинском, имея 3-й номер посева, сначала нанесли поражение двум дуэтам из Беларуси, а затем в представительницам России. В решающей схватке сестры обыграли 1-х сеяных французско / российский дуэт Арканьйоли / Тарасова - 5: 7, 6: 4, 10: 7.

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Примечательно, что общий призовой фонд соревнований составил 15 тыс. Долл.

Добавим также, для сестер Колб данный трофей стал 4-м в карьере.