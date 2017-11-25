Украинские теннисистки торжествовали на теннисном турнире в Беларуси

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1847 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 9422 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 10521 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86303 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78463 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91042 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121065 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115810 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146339 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107443 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украинские теннисистки торжествовали на теннисном турнире в Беларуси

Украинские теннисистки торжествовали на теннисном турнире в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 16000 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Представительницы украинского женского тенниса сестры Надежда и Марина Колб победили на турнире ITF, который проходил в столице Беларуси - Минске, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Беларуси.

На пути к финалу, украинском, имея 3-й номер посева, сначала нанесли поражение двум дуэтам из Беларуси, а затем в представительницам России. В решающей схватке сестры обыграли 1-х сеяных французско / российский дуэт Арканьйоли / Тарасова - 5: 7, 6: 4, 10: 7.

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Примечательно, что общий призовой фонд соревнований составил 15 тыс. Долл.

Добавим также, для сестер Колб данный трофей стал 4-м в карьере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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