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Українські тенісистки поступилися Німеччині у матчі Кубка Федерацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Друга ракетка України Леся Цуренко не зуміла зрівняти рахунок в матчі плей-оф Першої Світової групи Кубка Федерації Німеччина-Україна. Про це інформує Тенісний портал України, передає УНН.

Л.Цуренко поступилася Юлії Гергес в двох сетах — 4:6, 4:6.

Остаточний рахунок матчу плей-оф між збірними Німеччини та України становить 3:2 на користь німкень, адже у парній зустрічі перемогу здобув український дует у складі Надії Кіченок і Ольги Савчук. Українки виграли у Лаури Зігмунд і Карін Віттхефт з рахунком — 6:4, 4:6, 10:6.

Зауважимо, що доля команд, які поступилися у матчі плей-оф Першої Світової групи стане остаточно відома в серпні, коли ITF планує затвердити повернення формату: Світова група — 16 команд.

Додамо, що у випадку не затвердження рішення, у Кубку Федерацій буде одна Світова група, і збірна України буде однією з її учасниць. В іншому випадку, українки в наступному році знову стартують у Другій Світовій групі.

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