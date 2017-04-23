Українські тенісистки поступилися Німеччині у матчі Кубка Федерацій

Л.Цуренко поступилася Юлії Гергес в двох сетах — 4:6, 4:6.

Остаточний рахунок матчу плей-оф між збірними Німеччини та України становить 3:2 на користь німкень, адже у парній зустрічі перемогу здобув український дует у складі Надії Кіченок і Ольги Савчук. Українки виграли у Лаури Зігмунд і Карін Віттхефт з рахунком — 6:4, 4:6, 10:6.

Зауважимо, що доля команд, які поступилися у матчі плей-оф Першої Світової групи стане остаточно відома в серпні, коли ITF планує затвердити повернення формату: Світова група — 16 команд.

Додамо, що у випадку не затвердження рішення, у Кубку Федерацій буде одна Світова група, і збірна України буде однією з її учасниць. В іншому випадку, українки в наступному році знову стартують у Другій Світовій групі.