Украинские теннисистки уступили Германии в матче Кубка Федераций

Л.Цуренко уступила Юлии Гергес в двух сетах - 4: 6, 4: 6.

Окончательный счет матча плей-офф между сборными Германии и Украины составляет 3: 2 в пользу немок, ведь в парной встрече победу одержал украинский дуэт в составе Надежды Киченок и Ольги Савчук. Украинки выиграли у Лауры Зигмунд и Карин Виттхефт со счетом - 6: 4, 4: 6, 10: 6.

Заметим, что судьба команд, которые уступили в матче плей-офф Первой Мировой группы станет окончательно известна в августе, когда ITF планирует утвердить возвращение формата: Мировая группа - 16 команд.

Добавим, что в случае утверждения решения, в Кубке Федераций будет одна Мировая группа, и сборная Украины будет одной из ее участниц. В противном случае, украинцы в следующем году снова стартуют во Второй Мировой группе.