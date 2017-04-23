Украинские теннисистки уступили Германии в матче Кубка Федераций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не сумела сравнять счет в матче плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации Германия-Украина. Об этом сообщает Теннисный портал Украины, передает УНН.
Л.Цуренко уступила Юлии Гергес в двух сетах - 4: 6, 4: 6.
Окончательный счет матча плей-офф между сборными Германии и Украины составляет 3: 2 в пользу немок, ведь в парной встрече победу одержал украинский дуэт в составе Надежды Киченок и Ольги Савчук. Украинки выиграли у Лауры Зигмунд и Карин Виттхефт со счетом - 6: 4, 4: 6, 10: 6.
Заметим, что судьба команд, которые уступили в матче плей-офф Первой Мировой группы станет окончательно известна в августе, когда ITF планирует утвердить возвращение формата: Мировая группа - 16 команд.
Добавим, что в случае утверждения решения, в Кубке Федераций будет одна Мировая группа, и сборная Украины будет одной из ее участниц. В противном случае, украинцы в следующем году снова стартуют во Второй Мировой группе.