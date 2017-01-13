Українські тенісисти дізналися суперників на AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Відбулося жеребкування основної сітки першого в цьому сезоні турніру Великого Шолома - Відкритий чемпіонату Австралії, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Жереб вже на початку основного етапу звів двох представників України з лідерами світового рейтингу серед чоловіків і жінок - Енді Маррея і Ангелік Кербер відповідно.
Пари чоловічого одиночного розряду:
(1 сіяний) Енді Маррей (Великобританія) - Ілля Марченко (Україна);
Олександр Долгополов (Україна) - Борна Чорич (Хорватія, 57 ракетка світу);
Жіночий одиночний розряд:
(11) Еліна Світоліна (Україна) - Галина Воскобоева (Казахстан, 310);
(1) Ангелік Кербер (Німеччина) - Леся Цуренко (Україна);
(13) Винас Вільямс (США) - Катерина Козлова (Україна);
Катерина Бондаренко (Україна) - (21) Каролін Гарсія (Франція).
Примітно, що К.Козлова грала з Вільямс-старшою в першому раунді попереднього турніру Великого Шолома - Відкритого чемпіонату США-2016 і поступилася в трьох партіях.
Додамо, що перші поєдинки основної сітки престижних змагань відбудуться 16 січня.
Нагадаємо, шестеро українців потрапили в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.