Украинские теннисисты узнали соперников на AUS Open

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КИЕВ. 13 января. УНН. Состоялась жеребьевка основной сетки первого в этом сезоне турнира Большого Шлема - Открытый чемпионата Австралии, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Жребий уже в начале основного этапа свел двух представителей Украины с лидерами мирового рейтинга среди мужчин и женщин - Энди Марреем и Ангелик Кербер соответственно.

Пары мужского одиночного разряда:

(1 сеяный) Энди Маррей (Великобритания) - Илья Марченко (Украина);

Александр Долгополов (Украина) - Борна Чорич (Хорватия, 57 ракетка мира);

Женский одиночный разряд:

(11) Элина Свитолина (Украина) - Галина Воскобоева (Казахстан, 310);

(1) Ангелик Кербер (Германия) - Леся Цуренко (Украина);

(13) Винас Уильямс (США) - Екатерина Козлова (Украина);

Екатерина Бондаренко (Украина) - (21) Каролин Гарсия (Франция).

Примечательно, что Е.Козлова играла с Уильямс-старшей в первом раунде предварительного турнира Большого Шлема - Открытого чемпионата США-2016 и уступила в трех партиях.

Добавим, что первые поединки основной сетки престижных соревнований состоятся 16 января.

Напомним, шестеро украинцев попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису.

 

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