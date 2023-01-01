Українські спортсмени одержали у 2022 році понад 3000 медалей: деталі

Цитата



"Я хочу подякувати всім федераціям, тренерам, спортсменам, які у 2022 році згуртувалися, знайшли в собі сили виступати і перемагати на міжнародних змаганнях. Більше трьох тисяч медалей ми виграли на міжнародній спортивній арені", - наголосив Гутцайт під час міжрегіонального інформаційного марафону "СуспільнеСпротив".



Деталі



У трійці визначних спортивних здобутків 2022-го він зазначив такі:



на XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року, що відбулися в м. Пекін (КНР), фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль з лижної акробатики;



на Всесвітніх іграх у Бірмінгемі (США) українська збірна команда посіла третє місце у медальному заліку. Це найкращий результат за всю історію участі українських спортсменів у Всесвітніх іграх. За підсумками змагань збірна України виборола 45 медалей, з яких 16 - золотих, що теж є рекордом для України;



на Дефлімпійських іграх українці стали абсолютними чемпіонами і встановили історичний рекорд - 138 медалей.



"Ми тримаємо наш спортивний фронт і показали всьому світові, що українці — нація переможців, що Україна - спортивна. І взагалі - Україна була, є і буде", - резюмував міністр.

Доповнення

Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин стали бронзовими призерами юніорських змагань “Talent Team Challenge”.

Українські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце на Кубку світу з таїландського боксу Муей Тай.