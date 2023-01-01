Украинские спортсмены получили в 2022 году свыше 3000 медалей: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал об основных спортивных итогах 2022 года. Украина на международной спортивной арене получила более трех тысяч медалей, сообщает УНН.
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"Я хочу поблагодарить всем федерациям, тренерам, спортсменам, которые в 2022 году сплотились, нашли в себе силы выступать и побеждать на международных соревнованиях. Более трех тысяч медалей мы выиграли на международной спортивной арене", - подчеркнул Гутцайт во время межрегионального информационного марафона "СуспильнеСопротивление".
Детали
В тройке выдающихся спортивных достижений 2022 года он отметил следующие:
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- на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года, состоявшихся в г. Пекин (КНР), фристайлист Александр Абраменко получил серебряную медаль по лыжной акробатике;
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- на Всемирных играх в Бирмингеме (США) украинская сборная команда заняла третье место в медальном зачете. Это самый лучший результат за всю историю участия украинских спортсменов во Всемирных играх. По итогам соревнований сборная Украины завоевала 45 медалей, с которых 16 - золотых, что тоже является рекордом для Украины;
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- на Дефлимпийских играх украинцы стали абсолютными чемпионами и установили исторический рекорд - 138 медалей.
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"Мы держим наш спортивный фронт и показали всему миру, что украинцы - нация победителей, что Украина - спортивная. И вообще - Украина была, есть и будет", – резюмировал министр.
Дополнение
Украинские биатлонисты Александра Меркушина и Виталий Мандзин стали бронзовыми призерами юниорских соревнований “Talent Team Challenge”.
Украинские спортсмены заняли второе общекомандное место на Кубке мира по таиландскому боксу Муэй Тай.