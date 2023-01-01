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Украинские спортсмены получили в 2022 году свыше 3000 медалей: детали

Киев • УНН

 • 876153 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал об основных спортивных итогах 2022 года. Украина на международной спортивной арене получила более трех тысяч медалей, сообщает УНН.

Цитата

"Я хочу поблагодарить всем федерациям, тренерам, спортсменам, которые в 2022 году сплотились, нашли в себе силы выступать и побеждать на международных соревнованиях. Более трех тысяч медалей мы выиграли на международной спортивной арене", - подчеркнул Гутцайт во время межрегионального информационного марафона "СуспильнеСопротивление".

Детали

В тройке выдающихся спортивных достижений 2022 года он отметил следующие:

  • на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года, состоявшихся в г. Пекин (КНР), фристайлист Александр Абраменко получил серебряную медаль по лыжной акробатике;
  • на Всемирных играх в Бирмингеме (США) украинская сборная команда заняла третье место в медальном зачете. Это самый лучший результат за всю историю участия украинских спортсменов во Всемирных играх. По итогам соревнований сборная Украины завоевала 45 медалей, с которых 16 - золотых, что тоже является рекордом для Украины;
  • на Дефлимпийских играх украинцы стали абсолютными чемпионами и установили исторический рекорд - 138 медалей.

"Мы держим наш спортивный фронт и показали всему миру, что украинцы - нация победителей, что Украина - спортивная. И вообще - Украина была, есть и будет", – резюмировал министр.

Дополнение

Украинские биатлонисты Александра Меркушина и Виталий Мандзин стали бронзовыми призерами юниорских соревнований “Talent Team Challenge”.

Украинские спортсмены заняли второе общекомандное место на Кубке мира по таиландскому боксу Муэй Тай.

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