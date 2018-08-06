Українські синхроністки вибороли золоту медаль ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Збірна України завоювала золоту медаль в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
У дисципліні комбінації українці випередили Італію та Іспанію з результатом 94,46 очка. Італійки залишились срібним и призерками, а іспанки задовільнилися “бронзою”.
У цій дисципліни за збірну України виступили Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Валерія Апрелева, Олександра Кашуба, Яна Наріжна, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Марина Алексєєва, Владислава Алексєєва і Марта Федина.
Примітно, що Україна на даному першому в історії чемпіонаті Європи з літніх видів спорту має вже 3 золоті нагороди.