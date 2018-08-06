Украинские синхронистки завоевали золотую медаль ЧЕ

В дисциплине комбинации украинцы опередили Италию и Испанию с результатом 94,46 очка. Итальянки остались серебряным и призерами, а испанки довольствовались “бронзой”.

В этой дисциплины за сборную Украины выступили Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Угловая, Екатерина Резник, Алина Шинкаренко, Марина Алексеева, Владислава Алексеева и Марта Федина.

Примечательно, что Украина на данном первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта имеет уже 3 золотые награды.