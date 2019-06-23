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Українські силовики у США вчились штурмувати авто і діяти на стадіонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Українські силовики обмінялись досвідом проведення спецоперацій з американськими колегами. У Х’юстоні був проведений тренінг на тему “Спецоперації на великих інфраструктурних об’єктах”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Українські силовики у США вчились штурмувати авто і діяти на стадіонах

Як повідомили у прес-службі, у рамках Програми обміну досвідом для поліцейських спецпідрозділів в період з 1 по 15 червня, за сприяння відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, проведено черговий тренінг. Цього разу представники ДОЗОР ДПСУ та НАБУ, ТОР та КОРД НПУ пройшли тренінг на тему “Спецоперації на великих інфраструктурних об’єктах”, який проводився в місті Х’юстон (штат Техас, США) спеціалістами місцевого Департаменту поліції.

“Під час тренінгу українські та американські спецпризначенці разом відпрацьовували тактику штурму транспортних засобів, порядок дій на великих інфраструктурних об’єктах, таких як стадіони, реагування на „активного стрілка“ тощо. Для проведення цього тренінгу влада м. Хьюстона люб’язно надала в розпорядження поліцейських два найбільші стадіони міста”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, українські правоохоронці побували у тренінговому центрі однієї з найбільших авіакомпаній в світі “UNITED”, ознайомилися з її авіафлотом та відпрацювали прийоми відкриття аварійних виходів літаків на випадок штурму, відзначили у прес-службі.

Також учасники мали змогу опрацювати різні тактичні прийоми із застосуванням вогнепальної зброї та ознайомитися з новітніми технологіями й сучасним тактичним спорядженням для потреб спецпідрозділів.

Нагадаємо, силовики провели масштабні навчання з безпеки в умовах воєнного стану.

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