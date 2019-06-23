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Украинские силовики в США учились штурмовать авто и действовать на стадионах

Киев • УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинские силовики обменялись опытом проведения спецопераций с американскими коллегами. В Хьюстоне был проведен тренинг на тему "Спецоперации на крупных инфраструктурных объектах", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Украинские силовики в США учились штурмовать авто и действовать на стадионах

Как сообщили в пресс-службе, в рамках Программы обмена опытом для полицейских спецподразделений в период с 1 по 15 июня, при содействии отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине, проведен очередной тренинг. На этот раз представители ДОЗОР ГПСУ и НАБУ, ТОР и КОРД НПУ прошли тренинг на тему “Спецоперации на крупных инфраструктурных объектах”, который проводился в городе Хьюстон (штат Техас, США) специалистами местного Департамента полиции.

“Во время тренинга украинские и американские спецназовцы вместе отрабатывали тактику штурма транспортных средств, порядок действий на больших инфраструктурных объектах, таких как стадионы, реагирование на ”активного стрелка" и другие. Для проведения этого тренинга власти г. Хьюстона любезно предоставила в распоряжение полицейских два крупнейших стадиона города”, - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские правоохранители побывали в тренинговом центре одной из крупнейших авиакомпаний в мире “UNITED”, ознакомились с ее авиафлотом и отработали приемы открытия аварийных выходов самолетов на случай штурма, отметили в пресс-службе.

Также участники имели возможность проработать различные тактические приемы с применением огнестрельного оружия и ознакомиться с новейшими технологиями и современным тактическим снаряжением для нужд спецподразделений.

Напомним, силовики провели масштабные учения по безопасности в условиях военного положения.

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