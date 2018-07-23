Українські шпажисти вибороли дві медалі чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні в рамках чемпіонату світу з фехтування, що проходить у місті Усі (Китай), були розіграні медалі серед шпажистів в індивідуальній програмі, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Обидва українські спортсмени Роман Свічкар і Богдан Нікішин вийшли у півфінал змагань. Нікішин у півфіналі поступився Рубену Лімардо Гаскону з Венесуели (4:7), а Свічкар — Янніку Борелю з Франції (11:15). Як наслідок медалі бронзового ґатунку.
Для обох фехтувальників ця медаль стала першою в кар’єрі в індивідуальному заліку на світовій першості. Нікішин вже має три нагороди ЧС у командній шпазі, в тому числі — перемогу 2015-го року. Для Свічкаря це був перший “дорослий” чемпіонат світу.
Варто відзначити, що за всю історію незалежної України лише Максиму Хворосту вдавалось здобути нагороду в особистих змаганнях чемпіонату світу — в 2003 році він виграв “срібло”.