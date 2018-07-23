Украинские шпажисты завоевали две медали чемпионата мира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня в рамках чемпионата мира по фехтованию, который проходит в городе Уси (Китай), были разыграны медали среди шпажистов в индивидуальной программе, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Оба украинские спортсмены Роман Свичкар и Богдан Никишин вышли в полуфинал соревнований. Никишин в полуфинале уступил Рубену Лимардо Гаскони из Венесуэлы (4:7), а Свичкар — Яннику Борелю из Франции (11:15). Как итог медали бронзового достоинства.
Для обоих фехтовальщиков эта медаль стала первой в карьере в индивидуальном зачете на мировом первенстве. Никишин уже имеет три награды ЧМ в командной шпаге, в том числе — победу 2015 года. Для Свичкаря это был первый “взрослый” чемпионат мира.
Стоит отметить, что за всю историю независимой Украины только Максиму Хворосту удавалось получить награду в личных соревнованиях чемпионата мира — в 2003 году он выиграл “серебро”.