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Українські сапери перемогли на міжнародних змаганнях у Канаді

Українські сапери перемогли на міжнародних змаганнях у Канаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Військовослужбовці Центру розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України повернулися з міжнародних навчань Ardent Defender — 2018, у рамках яких проводилися змагання та, які з 1 по 19 жовтня проходили у Канаді на військовій базі "Борден", що у місті Міфорд, штат Онтаріо з перемогою. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі Міноборони. 

"Військовослужбовці Центру розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України повернулися з міжнародних навчань Ardent Defender — 2018, які з 1 по 19 жовтня проходили у Канаді на військовій базі "Борден", що у місті Міфорд, штат Онтаріо. Українські сапери вперше беруть участь в міжнародних навчаннях такого масштабу. За результатами змагань колективним рішенням суддів переможцями було визнано українських саперів", - сказано у повідомлені. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські десантники завоювали срібло на змаганнях у Британії

Як повідомляв УНН, українські льотчики показали вищий пілотаж на п'яти авіашоу в Європі.

Раніше у вересні український військовий втретє переміг на міжнародному авіапоказі  в Чехії.

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