Українські сапери перемогли на міжнародних змаганнях у Канаді

"Військовослужбовці Центру розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України повернулися з міжнародних навчань Ardent Defender — 2018, які з 1 по 19 жовтня проходили у Канаді на військовій базі "Борден", що у місті Міфорд, штат Онтаріо. Українські сапери вперше беруть участь в міжнародних навчаннях такого масштабу. За результатами змагань колективним рішенням суддів переможцями було визнано українських саперів", - сказано у повідомлені.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські десантники завоювали срібло на змаганнях у Британії



Як повідомляв УНН, українські льотчики показали вищий пілотаж на п'яти авіашоу в Європі.



Раніше у вересні український військовий втретє переміг на міжнародному авіапоказі в Чехії.