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Українські десантники завоювали срібло на змаганнях у Британії

Українські десантники завоювали срібло на змаганнях у Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН.  Українські десантники завоювали срібло на багатонаціональних змаганнях "Кембрійський патруль" у Великій Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони. 

"У Великій Британії, неподалік містечка Брекон, на півдні області Повіс в Уельсі, на узвишші масиву "Чорних гір" завершилися щорічні міжнародні навчання "Кембрійський патруль" (Cambrian Patrol). Упродовж тижня 127 команд із 27 країн демонстрували свою майстерність у проходженні 80-кілометрового маршу та у виконанні різних бойових завдань. Українські десантники випередили 13 команд, 8 з яких згодом, зійшли з дистанції", - сказано у повідомлені. 

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Загалом на маршруті навчань було 11 точок, протяжність — 80 кілометрів це якщо йти напряму. З урахуванням того, що наші воїни йшли в обхід, адже по високим горам пересуватись не просто — висота складала близько 420-670 метрів, а схил — від 45 до 70 градусів, тому протяжність маршу українських десантників досягнула 85-95 кілометрів.

Кожен учасник ніс на собі 2 рюкзаки, загальною вагою 41 кілограм, зброю, подвійний боєкомплект та радіостанцію з 4 батареями.

"Дистанція змінилася з 80 до 95 кілометрів, нам заборонили користуватися приладами навігації і до того ж приготували для нас декілька несподіваних сюрпризів", — розповів капітан команди молодший лейтенант Антон.

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У підсумку змагань українські десантники стали другими. Срібні медалі їм вручив командир 160-ї піхотної бригади Сухопутних військ ЗС Великої Британії.

Довідка УНН: змагання Cambrian Patrol проводяться з 1959 року. Вважаються одними з найскладніших у Європі.

Як повідомляв УНН, серед бійців Національної гвардії відбувся кваліфікаційний іспит на право носіння берета з відзнакою.

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