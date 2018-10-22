Украинские десантники завоевали серебро на соревнованиях в Великобритании

"В Великобритании, недалеко от городка Брекон, на юге области Повес в Уэльсе, на возвышении массива "Черных гор" завершились ежегодные международные учения "Кембрийский патруль" (Cambrian Patrol). В течение недели 127 команд из 27 стран демонстрировали свое мастерство в прохождении 80 километрового марша и в выполнении различных боевых задач. Украинские десантники опередили 13 команд, 8 из которых впоследствии сошли с дистанции", - говорится в сообщении.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине началось военное учения с участием стран НАТО "Чистое небо - 2018"

Всего на маршруте учений было 11 точек, протяженность - 80 километров это если идти напрямую. С учетом того, что наши воины шли в обход, ведь по высоким горам передвигаться не просто - высота составляла около 420-670 метров, а склон - от 45 до 70 градусов, поэтому протяженность марша украинских десантников достигла 85-95 километров.

Каждый участник нес на себе 2 рюкзака, общим весом 41 килограмм, оружие, двойной боекомплект и радиостанцию ​​с 4 батареями.

"Дистанция изменилась с 80 до 95 километров, нам запретили пользоваться приборами навигации и к тому же приготовили для нас несколько неожиданных сюрпризов", - рассказал капитан команды младший лейтенант Антон.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети появились фотографии с учений "Казацкая воля - 2018"

В итоге соревнований украинские десантники стали вторыми. Серебряные медали им вручил командир 160-й пехотной бригады Сухопутных войск ВС Великобритании.

Справка УНН: соревнования Cambrian Patrol проводятся с 1959 года. Считаются одними из самых сложных в Европе.



Как сообщал УНН, среди бойцов Национальной гвардии состоялся квалификационный экзамен на право ношения берета с отличием.