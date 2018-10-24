Украинские саперы победили на международных соревнованиях в Канаде

"Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины вернулись с международных учений Ardent Defender - 2018, которые с 1 по 19 октября проходили в Канаде на военной базе "Борден", что в городе Мифорд, штат Онтарио. Украинские саперы впервые принимают участие в международных учениях такого масштаба. По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признано украинских саперов", - говорится в сообщении.



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Как сообщал УНН, украинские летчики показали высший пилотаж на пяти авиашоу в Европе.



Ранее в сентябре украинский военный в третий раз победил на международном авиапоказе в Чехии.