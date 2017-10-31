Українські самбісти завоювали три "золота" на Кубку Європи в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Представники України успішно завершили виступ національної збірної на ІІ Кубку Європи з самбо, що проходив у Мадриді (Іспанія), передає УНН з посиланням на ММСУ.
Тричі українські спортсмени підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу у бойовому розділі змагань.
У вирішальному поєдинку серед бійців вагової категорії до 62 кг наш співвітчизника Дмитро Яцько здолав господаря змагань Джуліо Валдеса Венгера.
На користь українців Максима Колмакова та Віталія Чебана, суперниками яких також стали представники Іспанії, завершилися фінальні зустрічі у вазі до 72 кг та 100 кг.
Як наслідок — три золоті нагороди у наших співвітчизників.
Як повідомляв УНН, українські самбісти здобули більше 10 нагород на чемпіонаті Європи в Сербії.