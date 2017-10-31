Украинские самбисты завоевали три "золота" на Кубке Европы в Мадриде

Трижды украинские спортсмены поднимались на высшую ступень пьедестала в боевом разделе соревнований.

В решающем поединке среди бойцов весовой категории до 62 кг наш соотечественник Дмитрий Яцко одолел хозяина соревнований Джулио Вальдеса Венгера.

В пользу украинцев Максима Колмакова и Виталия Чебана, соперниками которых также стали представители Испании, завершились финальные встречи в весе до 72 кг и 100 кг.

Как следствие — три золотые награды у наших соотечественников.

Как сообщал УНН, украинские самбисты получили более 10 наград на чемпионате Европы в Сербии.