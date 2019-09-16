Українські самбісти вибороли низку медалей на Кубку Європи в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Українські самбісти вибороли одразу 12 нагород Кубку Європи, що відбувся в Карлових Варах, повідомляє УНН з посиланням на СКУ.
Серед загальної кількості медалей 5 “золотих”, 4 “срібних” та 3 “бронзових”.
Отже, володарями Кубку Європи стали: Галина Ковальська (до 80 кг), Владислав Руднєв (до 82 кг, бойовий розділ), Петро Давиденко (до 90 кг, бойовий розділ), Анатолій Волошинов (до 100 кг, бойовий розділ) та Віталій Гребенюк (понад 100 кг, бойовий розділ).
“Срібло” здобули: Катерина Москальова (до 72 кг), Кирило Мельниченко (до 68 кг), Дмитро Стеценко (до 82 кг) та Ярослав Давидчук (до 100 кг).
“Бронзу” вибороли: Сніжана Пліш (до 56 кг), Анастасія Шевченко (до 60 кг) та Тарас Кравчук (до 74 кг).
В командному заліку “жовто-блакитна” збірна посіла перше місце в бойовому розділі, друге серед жінок та третє серед чоловіків.
Відзначимо, що участь у змаганнях взяли 12 українських самбістів, і всі зійшли на п’єдестал. Загалом у турнірі виступили представники з 14 країн Старого Світу.