Украинские самбисты завоевали ряд медалей на Кубке Европы в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинские самбисты завоевали сразу 12 наград Кубка Европы, который состоялся в Карловых Варах, сообщает УНН со ссылкой на ВКУ.
Среди общего количества медалей 5 “золотых”, 4 “серебряных” и 3 “бронзовых”.
Итак, обладателями Кубка Европы стали: Галина Ковальская (до 80 кг), Владислав Руднев (до 82 кг, боевой раздел), Петр Давыденко (до 90 кг, боевой раздел), Анатолий Волошинов (до 100 кг, боевой раздел) и Виталий Гребенюк (свыше 100 кг, боевой раздел).
“Серебро” получили: Екатерина Москалева (до 72 кг), Кирилл Мельниченко (до 68 кг), Дмитрий Стеценко (до 82 кг) и Ярослав Давыдчук (до 100 кг).
“Бронзу” завоевали: Снежана Плиш (до 56 кг), Анастасия Шевченко (до 60 кг) и Тарас Кравчук (до 74 кг).
В командном зачете “желто-голубая” сборная заняла первое место в боевом разделе, второе среди женщин и третье среди мужчин.
Отметим, что участие в соревнованиях приняли 12 украинских самбистов, и все взошли на пьедестал. Всего в турнире выступили представители 14 стран Старого Света.