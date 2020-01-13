Українські рятувальники показали, які роботи проводять з уламками літака МАУ в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Українські рятувальники, які працюють на місці катастрофи пасажирського лайнера Boeing авіакомпанії МАУ в Тегерані, показали, як відбувається робота з уламками літака - зокрема, відтворення корпусу авіасудна з його фрагментів. Відповідне відео розмістила Державна служба України з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дуже боляче від цих кадрів, проте маємо розповісти і показати, що саме робили наші рятувальники на місці катастрофи українського Boeing в Тегерані. Пошуковою групою ДСНС проводилися роботи по дослідженню уламків літака на відкритому майданчику. Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт", - повідомили у відомстві.
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Також зазначається, що експертною группою, із залученням рятувальників, на відкритому майданчику проводилися роботи із відтворення корпусу літака з його фрагментів.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.