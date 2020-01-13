Украинские спасатели показали, какие работы проводят с обломками самолета МАУ в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Украинские спасатели, работающие на месте катастрофы пассажирского лайнера Boeing авиакомпании МАУ в Тегеране, показали, как проходит работа с обломками самолета - в частности, воспроизведение корпуса авиасудна из его фрагментов. Соответствующее видео разместила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Очень больно от этих кадров, однако должны рассказать и показать, что именно делали наши спасатели на месте катастрофы украинского Boeing в Тегеране. Поисковой группой ГСЧС проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки высвобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ", - сообщили в ведомстве.
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Также отмечается, что экспертной группой, с привлечением спасателей, на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.